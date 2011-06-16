ВРУ внесла зміни до Кримінально-процесуального кодексу

Київ. 16 червня. УНІАН. Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з ратифікацією Другого додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 283 із 397 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, якими передбачено, що при проведенні на території України слідчих та інших процесуальних дій на підставі запиту (доручення) компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі, яка перебуває у його провадженні, застосовуються норми цього кодексу. Правовий статус свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів та учасників процесу в іноземній державі при виконанні слідчих та інших процесуальних дій на підставі запиту (доручення) компетентного органу іноземної держави у кримінальній справі на території України за участю цих осіб не потребує встановлення за правилами цього кодексу.

На прохання компетентного органу іноземної держави під час виконання на території України запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу може застосовуватися іноземне процесуальне законодавство, якщо це передбачено міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Передбачено, що докази можуть бути одержані при виконанні запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території іноземної держави, а також у порядку перейняття кримінального переслідування чи в ході діяльності міжнародної слідчої групи.

Суд, прокурор, слідчий або особа, яка провадить дізнання, не оцінює порядок збирання та подання доказів компетентним органом іноземної держави при виконанні запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу, розслідуванні кримінальної справи, переданої в Україну в порядку перейняття кримінального переслідування, або в ході діяльності міжнародної слідчої групи.

Речові докази, одержані в порядку надання міжнародної правової допомоги на підставі виконання запиту (доручення) компетентного органу іноземної держави, зберігаються при запиті (дорученні), за винятком громіздких предметів, які зберігаються в органі, який виконував запит (доручення). Зазначені речові докази передаються компетентному органу іноземної держави.

У разі неможливості явки учасників слідчої чи іншої процесуальної дії до органу дізнання, слідчого, прокурора або до суду за місцем провадження у справі, а також необхідності забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, або з інших обгрунтованих підстав слідча чи процесуальна дія за їхньою участю може здійснюватися шляхом проведення телефонної або відеоконференції.

Телефонна або відеоконференція проводиться на підставі доручення органу дізнання, слідчого, прокурора або суду.

Відеоконференція може застосовуватися під час допиту свідка, експерта, підозрюваного, обвинуваченого і підсудного, очної ставки, пред`явлення для впізнання, відтворення обстановки й обставин події.

Слідчі дії під час відеоконференції за участю підозрюваного, обвинуваченого і підсудного проводяться лише за їхньою письмовою згодою, про що зазначається у протоколі слідчої дії.

Телефонна конференція може застосовуватися під час проведення допиту свідка чи експерта за їхньою письмовою згодою.

Під час телефонної або відеоконференції ведеться звуко- або відеозапис.

Про проведення телефонної або відеоконференції орган дізнання, слідчий, прокурор або суд, у провадженні якого перебуває кримінальна справа, та орган, який виконує доручення, складає окремі протоколи, до яких обов`язково додається відповідний звуко- або відеозапис.

Витрати, пов`язані з наданням міжнародної правової допомоги на території України, провадяться за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на утримання органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду та інших установ України, на які покладається виконання запитів (доручень) про надання міжнародної правової допомоги на території України.

За рахунок компетентного органу іноземної держави відшкодовуються витрати, пов`язані з виконанням запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу, на: виклик на територію іноземної держави учасників процесу, свідків та експертів, у тому числі у разі тимчасової передачі осіб; проведення експертиз; забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві; інші цілі, передбачені міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

За письмовою угодою Генеральної прокуратури України та компетентних органів іноземних держав для проведення розслідування на території України може бути створена міжнародна слідча група, до складу якої включаються представники органів прокуратури, дізнання та досудового слідства України та компетентного органу однієї або більше заінтересованих іноземних держав.

Міжнародна слідча група може бути створена у разі: розслідування особливо складних справ або необхідності проведення процесуальних дій на території України та інших держав; якщо компетентні органи України та кількох держав провадять розслідування злочину, обставини якого потребують здійснення скоординованих спільних дій; в інших випадках, передбачених міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою.

Також законом визначені загальні вимоги щодо надання міжнародної правової допомоги.

Міжнародна правова допомога не надається, якщо: виконання запиту (доручення) є несумісним з основами правопорядку (публічним порядком) в Україні; виконання запиту (доручення) може завдати шкоди суверенітету, національній безпеці України, громадському порядку; виконання запиту (доручення) суперечить зобов`язанням України за міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України; наявні інші підстави, передбачені міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

За відсутності міжнародного договору України іноземна держава не гарантує надання міжнародної правової допомоги Україні в майбутньому.