У Рівному з балкону 8 поверху випав чоловік
12:05, 20 червня 2011Кримінал
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Помер на місці події
Рівне. 20 червня. УНІАН. У Рівному з балкону 8 поверху випав 44-річний чоловік. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.
Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, інцидент стався 18 червня на вул. Студентська в одному із житлових будинків.
Труп чоловіка виявили перехожі і повідомили в міліцію.
Згодом з’ясувалося, що чоловік намагався перелізти з балкону однієї квартири на балкон іншої на 8 поверсі будинку, не втримавши рівновагу, зірвався вниз. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.
При поверхневому огляді трупа ознак насильницької смерті не виявлено.
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