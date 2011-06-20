У Рівному з балкону 8 поверху випав чоловік

Рівне. 20 червня. УНІАН. У Рівному з балкону 8 поверху випав 44-річний чоловік. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, інцидент стався 18 червня на вул. Студентська в одному із житлових будинків.

Труп чоловіка виявили перехожі і повідомили в міліцію.

Згодом з’ясувалося, що чоловік намагався перелізти з балкону однієї квартири на балкон іншої на 8 поверсі будинку, не втримавши рівновагу, зірвався вниз. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

При поверхневому огляді трупа ознак насильницької смерті не виявлено.