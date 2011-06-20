На Львівщині затримали іноземців – торговців амфетаміном

Львів. 20 червня. УНІАН. Співробітники СБУ затримали поблизу пункту пропуску „Шегині” Львівської митниці двох громадян Республіки Польща під час спроби збуту особливо небезпечної психотропної речовини – амфетаміну.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі управління СБУ у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, було встановлено, що іноземці контрабандним способом, з приховуванням від митного контролю перемістили через митний кордон України поліетиленовий пакет з порошком амфетаміну. Вийшовши за межі пункту пропуску, зловмисники намагались збути громадянину України ввезену психотропну речовину за ціною 190 євро.

Враховуючи зазначене, стосовно іноземців Управлінням СБУ у Львівській області порушено кримінальну справу за ознакам злочинів, передбачених ч.2 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинена за попередньою змовою групою осіб) та ч.2 ст. 307 (Незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, збут наркотичних засобів, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.

На даний час щодо затриманих наркоторговців судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство у справі триває.