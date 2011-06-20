В Херсоні водій збив і залишив на дорозі 8-річну дитину

Херсон. 20 червня. УНІАН. В Херсоні працівники ДАІ знайшли водія, який збив і залишив на дорозі 8-річну дитину.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Управління Державтоінспекції в Херсонській області, 12 червня о 11:25 до чергової частини облуправління ДАІ і надійшла інформація про те, що в м. Херсона водій невстановленого автомобіля, ймовірно (ВАЗ-2106), бежевого кольору, скоїв наїзд на 8-річну дівчинку, яка переходила проїжджу частину в невстановленому місці. Водій з місця пригоди зник, а покинута на дорозі дитина з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана обличчя, перелом лобної кістки» була доставлена до реанімаційного відділення дитячої обласної лікарні у непритомному стані.

Слідчо-оперативна група на місці пригоди знайшла тільки уламки лівого дзеркала заднього виду. Інформація з проханням до можливих свідків допомогти знайти водія та автомобіль, на якому було скоєна ця дорожньо-транспортна пригода була розміщена у всіх місцевих ЗМІ і результат не змусив чекати. Зателефонував очевидець трагедії, який встиг запам’ятати 2 цифри номерного знака автомобіля. В ході оперативно-розшукових заходів через базу ДАІ було перевірено 470 автомобілів з можливим номером, 3 з яких відправили на огляд експертів, але ці автомобілі виявилися не причетними до ДТП.

Через нотаріальну базу реєстрацій нотаріальних доручень Міністерства юстиції працівники розшуку змогли вийти на ще одного підозрюваного власника автомобіля. Ним виявився 25-річний херсонець, який після скоєння дорожньої пригоди загнав свій автомобіль у гараж, та засипав під воротами гору піску, начебто гараж вже давно не відчинявся.

Детально оглянувши автомобіль міліціонери виявили характерні пошкодження для дорожньо-транспортної пригоди, а власник злякавшись, розповів як все сталося і зізнався у скоєнні злочину.

За даним фактом порушена кримінальна справа, ведуться слідчі дії.