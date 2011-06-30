Посадовці ТзОВ «Каховліфт» привласнили з держбюджету 153 тисячі гривень

Херсонська область. 30 червня. УНІАН. Посадовці товариства з обмеженою відповідальністю “Каховліфт” в минулому році завищили вартість виконаних робіт, під час проведення капітального ремонту ліфтів багатоповерхових будинків в містах Каховці, Новій Каховці та Таврійську, у результаті чого з державного бюджету незаконно отримали та привласнили 153 тис. грн.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УБОЗ УМВС України в Херсонській області Каховською міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочинів передбачених ч.4 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем й службове підроблення) відносно службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю “Каховліфт”.

Вони в минулому році завищили вартість виконаних робіт під час проведення капітального ремонту ліфтів багатоповерхових будинків в містах Каховці, Новій Каховці та Таврійську, у результаті чого з державного бюджету незаконно отримали та привласнили 153 тис. грн.



