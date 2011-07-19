У Ялті правоохоронці затримали грабіжника ювелірного магазину
14:59, 19 липня 2011Кримінал
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Викрав прикраси на 200 тис. грн.
Київ. 19 липня. УНІАН. Співробітники Державної служби охорони при МВС України затримали 26-річного раніше судимого чоловіка, який у Ялті пограбував ювелірний магазин.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСО МВС України, інцидент стався вчора приблизно о 20.00.
За даними прес-служби, молодий чоловік прийшов до магазина, а коли продавець на хвилину відлучилася з робочого місця, вкрав лотки з ювелірними прикрасами загальною вартістю близько 200 тис. грн.
Співробітники ДСО затримали крадія через кілька хвилин.
Стосовно молодого чоловіка порушено кримінальну справу.
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