Президент підписав зміни до закону щодо громадянства України
13:58, 28 липня 2011Кримінал
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Внесено зміни до п.2 ч.5 ст.9 Закону
Київ. 28 липня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон ”Про внесення змін до статті 9 Закону ”Про громадянство України” щодо національної безпеки.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 5 липня.
Ним внесено зміни до пункту 2 частини п’ятої статті 9 Закону ”Про громадянство України”, які встановлюють, що до громадянства України не може бути прийнята особа, засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості), з урахуванням рівня загрози для національної безпеки держави.
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