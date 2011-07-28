Президент підписав зміни до закону щодо громадянства України

Київ. 28 липня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон ”Про внесення змін до статті 9 Закону ”Про громадянство України” щодо національної безпеки.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 5 липня.

Ним внесено зміни до пункту 2 частини п’ятої статті 9 Закону ”Про громадянство України”, які встановлюють, що до громадянства України не може бути прийнята особа, засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості), з урахуванням рівня загрози для національної безпеки держави.