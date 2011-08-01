Міліція Донецька порушила справу за фактом підпалу квартири редактора

Донецьк. 1 серпня. УНІАН. Міліція Донецька порушила кримінальну справу за фактом підпалу квартири редактора опозиційного інтернет-видання «Новини Донбасу» Олексія МАЦУКИ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецького міськуправління міліції.

Згідно з повідомленням, кримінальну справу порушено за ч.1, ст. 296 Кримінального кодексу України – «Хуліганство».

В даний час у справі проводиться розслідування.

Як повідомляв УНІАН, вдень 31 липня в Донецьку невідомі підпалили квартиру редактора опозиційного інтернет-видання «Новини Донбасу» О.МАЦУКИ, який також очолює обласну громадську організацію «Донецький інститут інформації». Невідомі підставили під двері квартири редактора мішки з цементом, а двері підпалили. Пожежники, які прибули за викликом, ліквідували вогонь. Сам журналіст не постраждав, оскільки в цей час його не було вдома. Невідомі також залишили біля входу в під`їзд похоронний вінок, на чорних стрічках якого було написано: «Олексію Віталійовичу від скорботних друзів і подруг».

О.МАЦУКА написав заяву в міліцію з проханням знайти винних у підпалі.

Редактор сайту «Новини Донбасу» переконаний, що підпал безпосередньо пов`язаний з його професійною діяльністю.