Родич авторитета обстріляв вертоліт з журналістом Філатовим на борту

Київ. 1 серпня. УНІАН. Увечері 31 липня в районі Самарського розливу (Дніпропетровська область) було обстріляно вертоліт Eurocopter AS-350, на борту якого перебував відомий адвокат і журналіст Борис ФІЛАТОВ.

Як повідомляє сайт Gorod.dp.ua, інцидент стався при заходженні на посадку. За інформацією сайту, стрілянину з рушниці відкрив господар сусіднього з посадковим майданчиком домоволодіння Мирон С.

Кулі пробили лопать, обшивку двигуна, залишили сліди на захисному покритті корпусу. Пілотам вдалося благополучно приземлитися, ніхто не постраждав. Розслідування інциденту веде районний відділ міліції Дніпропетровського району.

За інформацією сайту, Мирон С. у Дніпропетровську відомий як родич кримінального авторитету Мазепи. А його син працює в обласній прокуратурі. На ім`я Мирона С. зареєстровано 12 одиниць вогнепальної зброї.

Б.ФІЛАТОВ подію не коментує, але не виключає, що вона може бути пов`язана з його професійною діяльністю.

Заслужений журналіст України Б.ФІЛАТОВ з 2005 по 2010 рік вів на регіональному телебаченні щотижневу передачу «Губернські хроніки». Об`єктом його критики часто ставали впливові чиновники і політики, зокрема з правоохоронних органів. З 2010 року Б.ФІЛАТОВ почав новий телепроект «Губернські прогнози», в якому, зокрема, порушував питання бездіяльності прокурорських працівників при порушеннях у сфері землекористування. Б.ФІЛАТОВ також є комісаром культурологічного проекту «Україна очима птахів», під час якого здійснюється фотографування різних областей країни з вертольота.