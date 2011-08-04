На Хмельниччині кінь провалився у каналізаційний люк

Хмельницький. 4 серпня. УНІАН. У Шепетівці Хмельницької області рятувальники районного відділу Управління Міністерства надзвичайних ситуацій учора витягували з каналізаційного люка коня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі пропаганди Управління МНС в області, тварину визволили за допомогою автокрана.

Як з’ясувалося, кінь впав у каналізаційний люк під час розвороту з підводою біля центрального продовольчого ринку Шепетівки.