Брифінг щодо обставин аварій на шахтах імені Бажанова і ”Суходільська-Східна”
08:00, 05 серпня 2011Кримінал
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5 серпня, об 11.00 у Міністерстві надзвичайних ситуацій України (Київ, вул. Гончара, 55-а) відбудеться брифінг на тему: ”Обставини аварій на шахтах імені Бажанова на Донеччині та ”Суходільська-Східна” на Луганщині та хід ліквідаційних робіт”.
У брифінгу візьме участь голова Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Олександр ХОХОТВА.
Акредитація журналістів триває до 10.00 5 серпня за тел. 247-32-13, 247-31-91 або за ел. адресою: press@mns.gov.ua.
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