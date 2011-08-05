Брифінг щодо обставин аварій на шахтах імені Бажанова і ”Суходільська-Східна”

5 серпня, об 11.00 у Міністерстві надзвичайних ситуацій України (Київ, вул. Гончара, 55-а) відбудеться брифінг на тему: ”Обставини аварій на шахтах імені Бажанова на Донеччині та ”Суходільська-Східна” на Луганщині та хід ліквідаційних робіт”.

У брифінгу візьме участь голова Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Олександр ХОХОТВА.

Акредитація журналістів триває до 10.00 5 серпня за тел. 247-32-13, 247-31-91 або за ел. адресою: press@mns.gov.ua.