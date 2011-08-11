Суддя Юрій Грица, який вчора скоїв ДТП, вийшов на роботу. Відео

Івано-Франківськ. 11 серпня. УНІАН. Суддя господарського суду Івано-Франківської області Юрій Грица, який скоїв ДТП в Івано-Франківську, наступного дня вийшов на роботу.

Додамо, що в ДТП загинула одна особа, ще одного чоловіка було важко травмовано. Відзначимо, що правоохоронці не можуть затримати суддю, оскільки для цього потрібне подання Генеральної прокуратури та позитивне голосування у Верховній Раді України.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня в Івано-Франківську на ділянці дороги на вулиці Чорновола автомобіль «ГАЗ-31105», який рухався у напрямку кільцевої розв’язки доріг вулиць Чорновола, Довженка, Петлюри, не врахувавши дорожню обстановку і вимоги тимчасових дорожніх знаків, скоїв наїзд на двох людей, які проводили роботи з ремонту трубопроводу водопостачання.

Репортер