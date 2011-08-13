Міліція попереджає про телефонних шахраїв

Київ. 13 серпня. УНІАН. Правоохоронці попереджають про активізацію нового різновиду «заробітку на довірливих громадянах» - телефонне шахрайство.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, шахраї телефонують потенційним жертвам і представляючись їх рідними просять поповнити на доволі значні суми невідомі номери мобільних операторів, мотивуючи це необхідністю вирішення різного роду проблем.

До Ізмаїльського міського відділу міліції звернулася 48-річна мешканка міста Ізмаїл, яка повідомила, що вночі на її мобільний телефон надійшов дзвінок ніби-то від сина, який попросив перерахувати на невідомий їй номер мобільного телефону дві тисячі гривень для «вирішення проблеми». Після того, як жінка поповнила рахунок, вона зателефонувала до сина, щоб з’ясувати обставини незрозумілої ситуаці. Після розмови із сином жінка зрозуміла, що потрапила на гачок до шахраїв і звернулася до міліції.



Як зазначається у повідомленні УЗГ, подібний випадок відбувся з іншим жителем Ізмаїльського району.

«Йому зателефонували о 04.20, невідомий представився співробітником міліції і повідомив, що його товариш, знаходиться у відділі міліції за скоєння розбійного нападу і що до 08.00, мовляв, до приходу начальства, питання про залучення товариша до кримінальної відповідальності можна вирішити. Ціна питання – 2000 грн., які він повинен переказати на номер вказаного телефону».

Чоловік вирішив переконатися де знаходиться його товариш і зателефонувавши йому з’ясував, що його намагалися обдурити оскільки приятель ні до якого відділку міліції не потрапляв.

«Шахраям не вдалося його «розвести». Через деякий час, коли подзвонили на мобільний номер, з якого дзвонив «співробітник міліції» і повідомивши, що їх шахрайська схема не спрацювала, у відповідь почули: «Ну молодці, що не повелися!», - зазначається у повідомленні УЗГ,

У повідомленні наголошується, що співробітники міліції обґрунтовано вважають, що частка латентності (незаявлених злочинів) в даних шахрайствах досить велика і застерігають довірливих громадян не потрапляти на гачок до шахраїв.