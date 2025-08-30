Посол запевнив, що навіть у разі відсутності нового закону буде ухвалено перехідні рішення, які дозволять уникнути правового вакууму.

У Міністерстві внутрішніх справ Польщі запевняють, що польська сторона вже працює над новим законопроєктом, який повинен урегулювати правовий статус українців. Про це повідомляє PAP.

У відомстві розповіли, що 29 серпня за ініціативи української сторони заступник міністра внутрішніх справ Мацей Дущик зустрівся з послом України Василем Боднаром.

Речниця МВС стверджує, що Дущик представив українській стороні графік роботи над документом, який повинен урегулювати правовий статус громадян України у Польщі.

Боднар розповів, що польська сторона запевнила його у тому, що права українських громадян на проживання, працю, освіту, соціальну допомогу та медичне обслуговування будуть гарантовані й після 1 жовтня 2025 року. За його словами, уточнень потребуватимуть лише "окремі практичні питання".

Посол додав, що навіть якщо новий закон не ухвалять, Польща запровадить "перехідні рішення, які дозволять уникнути правового вакууму".

Українські біженці в Польщі

Нещодавно новий президент Польщі Кароль Навроцький ветував закон про допомогу українським громадянам. Він заявив, що допомогу "800 плюс мають отримувати тільки ті українці, які беруть на себе зобов'язання працювати в Польщі".

польський журналіст Марек Сієрант попередив, що через це із 30 вересня близько 900 тисяч українців у Польщі можуть втратити право на захист, легальну роботу та медичне обслуговування нарівні з поляками.

