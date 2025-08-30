Експерти стверджують, що це твердження, якщо його буде підтверджено, розширить карту і хронологію розвитку складної мисливської техніки.

Археологи, які працюють на стоянці Обі-Рахмат на північному сході Узбекистану, стверджують, що знайдена схованка з крихітними кам'яними наконечниками віком близько 80 000 років може являти собою найбільш ранні з відомих наконечників стріл. Про це пише Interesting Engineering.

Як описано в дослідженні, опублікованому в журналі PLOS One, "мікронаконечники" настільки вузькі, що, на думку дослідників, вони підходили тільки для тонких, схожих на стріли держаків, і мають пошкодження від ударів, характерні для наконечників стріл.

Юг Пліссон з Університету Бордо заявив, що камені демонструють "пошкодження, характерні для використаних наконечників стріл". Якщо знахідка підтвердиться, вона відсуне походження технології виготовлення луків і стріл приблизно на 6000 років назад порівняно зі зразками з Ефіопії віком близько 74 000 років.

Зазначається, що в Обі-Рахматі здавна знаходять палеолітичні кам'яні знаряддя, включно з широкими лезами і невеликими пластинками. Однак багато трикутних мікролітів спочатку були пропущені через їхні тріщини. Під час нового аналізу група дослідників заново зібрала і виміряла ці фрагменти, дійшовши висновку, що геометрія наконечників і характер їхнього руйнування найкраще пояснюються ударами на високій швидкості, які можна очікувати від стріл, а не від колючих або метальних списів.

Андрій Кривошапкін, директор Інституту археології та етнографії, визнав, що ця заява потребуватиме пильної уваги.

"Самі луки і древки стріл не збереглися, тому очікується певний скептицизм з боку колег", - розповів він.

Важливо, що виробники артефактів поки невідомі. Центральна Азія була територією неандертальців, коли був виготовлений найдавніший із цих наконечників, і в Обі-Рахматі було виявлено останки дитини. Шість зубів і 121 фрагмент черепа, знайдені під час розкопок 2003 року, демонструють змішані риси.

Зуби, схожі на зуби еандертальців, але риси черепа більш неоднозначні. Це призвело до суперечок про те, чи належала дитина до Homo sapiens, неандертальців або навіть гібриду з денисівським предком. У дослідженні наголошується, що не існує виразно відомих наконечників стріл неандертальців, і автори припускають, що найімовірнішим їхнім виробником був H. sapiens. Кривошапкін сказав:

"Поява популяції Обі-Рахмат у Центральній Азії збігається з передбачуваним часом розселення анатомічно сучасних людей у Євразії".

Зазначається, що тим не менш, з огляду на те, хто жив у регіоні в той час, неандертальське походження поки не можна виключати.

Експерти стверджують, що це твердження, якщо його буде підтверджено, розширить карту і хронологію розвитку складної мисливської техніки. Крістіан Трайон, археолог-палеолітолог з Університету Коннектикуту, який не брав участі в дослідженні, вважає, що результати досліджень свідчать про те, що "складна рання зброя і мисливські технології були географічно поширені набагато раніше, ніж передбачалося раніше".

Важливо, що узбецькі наконечники з'явилися раніше, ніж майстерно оброблені наконечники стріл з Ефіопії віком близько 74 000 років, які слугували еталоном раннього використання луків і стріл в Африці. У Європі невеликі наконечники з печери Мандрен на півдні Франції демонструють використання луків приблизно 54 000 років тому, до того, як Homo sapiens набув там широкого поширення.

Команда Обі-Рахмата працює над тим, щоб визначити, коли її виробники інструментів уперше прибули в Центральну Азію і чи пов'язані вони археологічно або генетично з групами в Леванті, який вони пропонують як ймовірне джерело.

"Ці нововведення могли з'явитися набагато раніше і зберігатися протягом тривалого періоду", - сказав Кривошапкін.

Трайон зазначив, що безпосередні місця полювання, де стріли вражали здобич, були б найвагомішим доказом.

