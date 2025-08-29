Заступник міністра запевнив, що Польща відіграватиме ключову роль у гарантіях безпеки для України.

Польща не відправлятиме війська в Україну після завершення бойових дій, але створить бази та організує логістику для військ, які братимуть участь у забезпеченні безпеки в Україні. Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський після зустрічі міністрів оборони ЄС у Копенгагені, пише RMF FM.

Коментуючи позицію Польщі, заступник міністра наголосив, що його країна залишається відданою ідеї не відправляти війська в Україну та не брати участі в сухопутній операції. За його словами, завдання Польщі - забезпечити безпеку на її кордоні з Росією та Білоруссю. Він наголосив, що там загроза "настільки велика", що Польща не може послабити свої сили, відправивши їх в Україну.

Однак, як сказав Залевський, гарантії, підготовлені в рамках коаліції охочих, передбачають присутність європейських військ в Україні та операцію із захисту українського неба, і Польща відіграватиме ключову роль у цій операції.

Він пояснив, що країна створить бази для підтримки військ, які перебуватимуть в Україні, та організує логістику для цих військ, а також надасть аеродроми для літаків, які захищатимуть українське небо.

Гарантії безпеки для України: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, президент США Дональд Трамп припустив, що Китай може відправити миротворців в Україну. Таким чином, писало Financial Times, він підтримав пропозицію, вперше висунуту президентом Росії Володимиром Путіним. За даними джерел видання, минулого тижня на зустрічі з європейськими лідерами і президентом України очільник Білого дому запропонував запросити Китай надати миротворців для моніторингу нейтральної зони вздовж 1300-кілометрової лінії фронту в рамках мирного врегулювання з Росією. Стверджується, що ця ідея викликає протидію з боку європейських столиць, а раніше її відкинув і президент України Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський перерахував три блоки, на які мають спиратися гарантії безпеки для України. За його словами, ерший блок стосується української армії і спроможності фінансувати її саме в тій кількості, яка сьогодні боронить кордони України. Другий блок - це "формати захисту України, схожі на НАТО". До третього блоку він відніс питання санкцій. Йдеться про те, на що будуть готові міжнародні партнери, якщо Росія знову нападе.

Тим часом Росія вважає пропозиції Заходу щодо гарантій безпеки України небезпечними, мовляв, вони збільшать ризик конфлікту між Москвою та НАТО, а Київ перетвориться на "стратегічного провокатора" на кордонах РФ,

