Загалом потужність Куйбишевського НПЗ, розташованого в Самарі, становить 7,0 мільйонів тонн нафти на рік.

Куйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) "Роснефти" в Самарській області зупинив переробку нафти 28 серпня після атаки. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела.

За даними співрозмовників агентства, унаслідок атаки було пошкоджено обидві первинні установки переробки нафти на НПЗ: ЕЛД-4 і ЕЛД-5, потужність кожної з яких становить 70 000 барелів на добу. Також було пошкоджено і деякі вторинні установки НПЗ.

Загалом потужність Куйбишевського НПЗ, розташованого в Самарі, становить 7,0 мільйонів тонн нафти на рік.

Відео дня

Джерела видання розповіли, що Куйбишевський НПЗ встиг пропрацювати лише тиждень - він відновив переробку нафти 21 серпня після завершення "капітального ремонту", який проводився з 1 липня.

Удари по російських НПЗ

БПЛА атакували НПЗ у Краснодарському краї та Самарській області 28 серпня. Удари підтвердили в Генштабі ЗСУ.

Цього тижня Reuters зазначало, що Росія втратила майже п'яту частину потужностей з переробки нафти через атаки ЗСУ. Зупинка роботи НПЗ також спричинила брак бензину, продукт переробки нафти, у російських регіонах і призвела до рекордного зростання цін на бензин марок АІ-95 і АІ-92.

Аналітики Defense Express писали, що за серпень Україна завдала понад 10 результативних ударів по російських нафтопереробних заводах, і до завершення вибивання всіх основних НПЗ Росії в радіусі 1000 кілометрів їй залишилося лише два або три заводи.

Вас також можуть зацікавити новини: