Співробітника «Беркута» насмерть збила вантажівка

Крим. 16 серпня. УНІАН. У передмісті Сімферополя загинув співробітник кримського полку міліції особливого призначення «Беркут» - на службовий мотоцикл, на якому пересувався старший сержант міліції, наїхала вантажівка.

Аварія сталася в той момент, коли міліціонер зупинився перед пішохідним переходом, пропускаючи людей, повідомили УНІАН у прес-службі головного управління МВС у Криму.

За фактом ДТП порушено кримінальну справу за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу, якщо воно призвело до смерті людини.

Автомобілем ГАЗ-5312 керував 19-річний водій.

Загиблому міліціонерові було 23 роки.