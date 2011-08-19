ДАІ у Києві реформують за грузинським зразком
Реалізація пілотного проекту
Київ. 19 серпня. УНІАН. Вартість реєстраційних послуг, що надаються ДАІ, буде істотно скорочена, заявила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова.
"Президентом ініційована масштабна перебудова та реформування у сфері автомобільних перевезень. Я тут мову веду, насамперед, про закон щодо скасування технічного огляду транспортних засобів. Крім цього планується, що найближчим часом необхідно суттєво скоротити вартість реєстраційних послуг, які надаються органами Державтоінспекції", - сказала Акімова.
Вона додала, що доручення президента щодо реалізації в Києві пілотного проекту буде виконано з використанням грузинського досвіду.
"Президент ініціює використання цього (грузинського) досвіду в Україні, і Київ, як місто, яке виявилося найбільш готовим до практичної реалізації цього питання, буде служити базовим пілотним майданчиком", - сказала Акімова.
Нагадаємо, сьогодні президент Віктор Янукович доручив забезпечити фінансування пілотного проекту зі створення центру Державної автомобільної інспекції МВС з надання послуг, пов'язаних із використанням автотранспортних засобів.
Для цього, на думку глави держави, необхідно розробити та затвердити план заходів щодо реалізації пілотного проекту зі створення зазначеного центру з надання послуг; виділити земельну ділянку в Києві для розміщення даного центру; створити офіційний веб-сайт центру з надання послуг, на якому необхідно розмістити докладну інформацію про перелік послуг та порядок їх надання.