На Рівненщині повісилася 15-річна школярка
09:43, 02 вересня 2011Кримінал
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Цікавилася магією
Рівне. 2 вересня. УНІАН. У селі Луко Володимирецького району Рівннської області повісилася 15-річна школярка.
Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Рівненській області, дівчина ввечері 31 серпня пішла до себе в кімнату і зачинилася. Вранці 1 вересня батьки знайшли доньку повішеною. На столі лежала записка.
У кімнаті дівчини правоохоронці виявили книги про магію, хіромантію, анатомію людини, карти Таро.
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