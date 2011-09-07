Святкувати Незалежність люди прийшли з металевими прутами. Відео

11:39, 07 вересня 2011
Кримінал
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Провокувалися сутички  і конфлікти

Київ. 7 вересня. УНІАН. Серед учасників «незалежної» ходи 24 серпня у Києві були присутні особи, які прийшли з металевими прутами, а згодом провокували  сутички і конфліктні ситуації.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, «у Києві зустрічати 20–ту річницю Незалежності України учасники начебто мирної ходи прийшли із  залізними прутами в руках, з лайками та образами».

Незважаючи на судову заборону проводити будь-які акції представники окремих політичних сил закликали створити пішу ходу центром столиці. Замість того, щоб об’єднатися і мирно відсвяткувати День Незалежності, деякі учасники акції провокували конфліктні ситуації та вступали у протистояння з міліцією, яка не лише виконувала постанову суду, а й забезпечувала охорону громадського порядку, - наголошується у повідомленні.

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