Святкувати Незалежність люди прийшли з металевими прутами. Відео

Київ. 7 вересня. УНІАН. Серед учасників «незалежної» ходи 24 серпня у Києві були присутні особи, які прийшли з металевими прутами, а згодом провокували сутички і конфліктні ситуації.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, «у Києві зустрічати 20–ту річницю Незалежності України учасники начебто мирної ходи прийшли із залізними прутами в руках, з лайками та образами».



Незважаючи на судову заборону проводити будь-які акції представники окремих політичних сил закликали створити пішу ходу центром столиці. Замість того, щоб об’єднатися і мирно відсвяткувати День Незалежності, деякі учасники акції провокували конфліктні ситуації та вступали у протистояння з міліцією, яка не лише виконувала постанову суду, а й забезпечувала охорону громадського порядку, - наголошується у повідомленні.

