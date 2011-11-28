ГПУ внесла до суду подання про арешт голови Держслужби зайнятості

Київ. 28 листопада. УНІАН. Генеральна прокуратура України внесла до суду подання на обрання директору Державної служби зайнятості Володимиру ГАЛИЦЬКОМУ запобіжного заходу у вигляді арешту.

Про це УНІАН повідомило джерело в ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, співробітники СБУ 26 листопада заарештували директора Державної служби зайнятості В.ГАЛИЦЬКОГО і чотирьох чиновників відомства.

Їх підозрюють у хабарництві й зловживаннях із бюджетними коштами.

Під час обшуків у декількох банківських скриньках, які належали затриманим, було знайдено валютні цінності на загальну суму 7,5 млн. дол., велика кількість золотих годинників і коштовного каміння.

В.ГАЛИЦЬКИЙ очолював держслужбу зайнятості з травня 2003 по квітень 2005 року і з серпня 2006 року до сьогодні. Останнє місце роботи перед держслужбою - директор департаменту інвестиційного розвитку «Енергоатом».

Паралельно з керівництвом Державним центром зайнятості В.ГАЛИЦЬКИЙ є керівником виконавчої дирекції Фонду державного соціального страхування України із безробіття. Бюджет фонду в 2010 році становив 7,3 млрд. грн.