На Вінниччині батько заморозив в хліві 3-місячне немовля

Вінниця. 28 листопада. УНІАН. 3-місячна дівчинка, яка провела ніч з матір'ю в сараї, померла 27 листопада через переохолодження в селі Гнатків Вінницької області.

Про це повідомив керівник обласної прес-служби МНС Олександр Кутовий.

За його словами, 27 листопада на пульт зв'язку рятувальної служби Томашмпольского району надійшло повідомлення, що в селі Гнатків від переохолодження померла 3-місячна дівчинка.

За попередніми даними, напередодні, ввечері 26 листопада батьки дитини 32-річна мешканка Гнаткова та її 20-річний чоловік посварилися, в результаті чого чоловік вигнав жінку і дитину з дому.

Мати з дитиною пішли ночувати в неопалювальний сарай біля будинку, де вночі немовля померло від переохолодження. За даним фактом міліція проводить розслідування.

ТСН