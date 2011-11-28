На Вінниччині п’ятеро осіб отруїлося чадним газом

Вінниця. 28 листопада. УНІАН. У Вінницькій області впродовж останньої доби з отруєнням чадним газом госпіталізовано 5 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС у Вінницькій області.

Зокрема, 28 листопада о 6-й год. в реанімаційне відділення Калинівської центральної районної лікарні доставлено чотирьох осіб, в тому числі 2-річну дитину, з діагнозом «отруєння чадним газом». Встановлено, що отруєння сталося внаслідок несправності газового котла. На даний момент будинок відключено від газопостачання, на місці працює газова служба.

Також учора, 27 листопада, до лікарні було доставлено 56-річного жителя с. Камяногірка Жмеринського району з отруєнням чадним газом.

Постраждалий перебуває в реанімаційному відділені Жмеринської центральної районної лікарні.