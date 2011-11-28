За фактом убивства директора ТРК порушено справу
За статтею 115 КК України
Луганськ. 28 листопада. УНІАН. За фактом убивства директора і засновника ТОВ «Телерадіокомпанія КТК» Сергія Лободи порушено кримінальну справу.
Як повідомила УНІАН керівник прес-служби Управління МВС у Луганській області Тетяна Погукай, за фактом убивства С.Лободи Стахановський районний відділ УМВС у Луганській області порушив кримінальну справу за ст. 115 КК України (навмисне вбивство).
Вона також уточнила, що вбивство відбулося 21 листопада.
Як повідомляв УНІАН, у Луганській області вбито директора і засновника ТОВ «Телерадіокомпанія КТК» Сергія Лободу. Очолювана ним телекомпанія займається ретрансляцією телеканалів у місті Кіровськ (Луганська область).
За даними прес-служби УМВС у Луганській області, «на даний момент працівники міліції проводять розшукові заходи з метою встановлення осіб, причетних до вбивства».
За інформацією алчевської газети «Неделя+», С.Лобода помер від удару по голові важким предметом.
«Тіло загиблого виявили в районі його гаража. За інформацією місцевих правоохоронців, убивця поки що невідомий. У Кіровську з’явилися чутки, що вбивство пов’язане з переділом власності, нібито готувалося рейдерське захоплення телерадіокомпанії», - пише газета.