Троє 16-річних дівчат кілька годин знущалися з однолітки

Полтава. 28 листопада. УНІАН. У місті Комсомольськ Полтавської області три 16-річні дівчини кілька годин знущалися зі своєї однолітки, яка нібито не повернула браслет їхньому приятелю. Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із громадськістю УМВС України у Полтавській області.

За даними правоохоронців, троє 16-річних дівчат зустрілися зі своєю одноліткою в невеликому міському парку, і стали вимагати віддати браслет з біжутерії, який вона не повернула хлопцеві, з якими всі троє дружили.

У процесі «з'ясування істини» учениця 10-го класу вечірньої школи, учениця 11-го класу гімназії і студентка профтехучилища стали бити дівчину, примусили, як вони їй говорили, «рити собі могилу», а також писати передсмертну записку і різати собі вени. Крім того, вони зірвали ланцюжок з шиї постраждалої - як компенсацію за втрачену річ.

При цьому в УМВС констатували, що жоден перехожий не зробив зауваження і не намагався зупинити агресію підлітків.

Дівчата припинили знущання лише через кілька годин, коли їм самим це набридло. Постраждала звернулася по медичну допомогу до лікарні, і в міліцію. Медики виявили численні синці і порізи на тілі дівчини.

Стосовно кривдниць порушено кримінальні справи за статтями 186 ч. 2 (грабіж) і 127 ч.2 (катування) Кримінального кодекси України, які передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3-х до 7-ми років, повідомили у міліції.

Продовжується досудове слідство.