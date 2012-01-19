Більше тисячі міліціонерів охоронятимуть порядок в День Криму
16:33, 19 січня 2012Кримінал
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Автономія відзначатиме 21-річчя
Сімферополь. 19 січня. УНІАН. Більш як тисяча працівників міліції забезпечуватимуть громадський порядок 20 січня в Криму, коли автономія відзначатиме своє 21-річчя.
Про це УНІАН повідомили у Секторі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Криму.
Більшість заходів відбудеться у Сімферополі, урочистості заплановано також в Джанкої, Бахчисараї, Євпаторії, Бєлогорську і Керчі.
«Загалом у святкових заходах візьмуть участь близько 4,5 тисячі чоловік», - передбачають у міліції.
20 січня 1991 року 93,26% учасників загальнокримського референдуму висловилися за відновлення Кримської автономії.
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