Більше тисячі міліціонерів охоронятимуть порядок в День Криму

Сімферополь. 19 січня. УНІАН. Більш як тисяча працівників міліції забезпечуватимуть громадський порядок 20 січня в Криму, коли автономія відзначатиме своє 21-річчя.

Про це УНІАН повідомили у Секторі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Криму.

Більшість заходів відбудеться у Сімферополі, урочистості заплановано також в Джанкої, Бахчисараї, Євпаторії, Бєлогорську і Керчі.

«Загалом у святкових заходах візьмуть участь близько 4,5 тисячі чоловік», - передбачають у міліції.

20 січня 1991 року 93,26% учасників загальнокримського референдуму висловилися за відновлення Кримської автономії.