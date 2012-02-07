Податкові міліціонери Полтавщини не дали вкрасти 129 млн. грн. ПДВ

Полтава. 7 лютого. УНІАН. У 2011 році у взаємодії з структурними підрозділами органів ДПС податковою міліцією Полтавської області забезпечено надходження до Державного бюджету на суму 93,0 млн.грн., упереджено розкрадання 129,8 млн.грн. податку на додану вартість, відшкодовано збитків по кримінальних справах на 16 млн.грн, на 14,4 млн.грн. вилучено з незаконного обігу товарно-матеріальних цінностей.

Про це на прес-конференції розповів перший заступник голови-начальник управління податкової міліції ДПС у Полтавській області Олег Дігтярь.

За його словами, в 2011 році основні зусилля податкової міліції області були направленні на детінізацію економіки та забезпечення додаткових надходжень до бюджету.

На пріоритетних напрямах роботи підрозділами податкової міліції області викрито 109 злочинів в сфері оподаткування , 79 з яких є тяжкими та особливо тяжкими. За ухилення від сплати податків викрито 49 злочинів, що на 11,3 % більше в порівняні з відповідним періодом минулого року.

Важливим напрямком діяльності податкової міліції області в 2011 році було визначено захист соціально незахищених громадян шляхом забезпечення надходження коштів тіньової економіки до бюджету, недопущення розкрадання із бюджету коштів та їх легалізації. Внаслідок проведеної роботи в даному напряму, підрозділами податкової міліції викрито 22 злочини, пов’язані з закупівлями товарів і послуг за державні кошти, під кримінальним провадженням перебуває 22,5 млн.грн., в бюджет повернуто 1,3 млн. грн.. З метою відшкодування заданих збитків накладено арешт на майно у сумі 5,9 млн.грн.