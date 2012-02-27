У Миколаєві в під'їзді знайшли повішеним слідчого міліції

Миколаїв. 27 лютого. УНІАН. Слідчий Управління МВС у Миколаївській області знайдений повішеним у Миколаєві.

Про це повідомила начальник сектора зв'язків із громадськістю УМВД у Миколаївській області Ольга Передеренко.

За її словами, труп виявили 27 лютого в під'їзді одного з багатоквартирних будинків у Миколаєві. На місці події працюють експерти, слідчо-оперативна група.

Як повідомляється, наразі розглядається версія самогубства.

ТСН