У Миколаєві в під'їзді знайшли повішеним слідчого міліції
14:32, 27 лютого 2012Кримінал
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На місці працюють експерти
Миколаїв. 27 лютого. УНІАН. Слідчий Управління МВС у Миколаївській області знайдений повішеним у Миколаєві.
Про це повідомила начальник сектора зв'язків із громадськістю УМВД у Миколаївській області Ольга Передеренко.
За її словами, труп виявили 27 лютого в під'їзді одного з багатоквартирних будинків у Миколаєві. На місці події працюють експерти, слідчо-оперативна група.
Як повідомляється, наразі розглядається версія самогубства.
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