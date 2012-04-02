Журналіст 5-го каналу заявляє про перешкоджання діяльності

Київ. 2 квітня. УНІАН. Журналіст 5-го каналу Азад Сафаров вирішив подати заяву міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку, в якій скаржиться на дії підполковника міліції, заступника начальника Святошинського районного відділу міліції Києва Миколи Зеви.



«31.03.2012 під час виконання мною моїх професійних обов'язків підполковник міліції, заступник начальника Святошинського районного відділу міліції Києва Микола Зева вдарив мене ліктем по обличчю і кілька разів грубо відштовхнув мою руку з мікрофоном, коли я намагався дізнатися його ім`я та посаду, що я вважаю перешкоджанням моїй професійній діяльності», - йдеться у заяві, копію якої Азад Сафаров надав «Телекритиці».



Нагадаємо, Азад Сафаров постраждав під час акції проти вирубки дерев у Києво-Святошинському лісопарковому господарстві 31 березня.



Пан Сафаров просить провести розслідування з цього приводу та з`ясувати, чи мав підполковник міліції право на наступні дії: «бити журналіста під час виконання останнім професійних обов'язків; відштовхувати грубо із застосуванням фізичної сили мікрофон журналіста; наказувати своїм підлеглим застосувати зброю проти мирних мітингувальників; відмовлятись показувати посвідчення на вимогу громадян та журналіста; називати в розмові по телефону зі своїм шефом Україну «країною ідіотів» (це сталося вже після сутички)».



За результатами розслідування журналіст просить призначити підполковникові покарання згідно з чинним законодавством України і вимагати від нього вибачень перед учасниками акції, мешканцями Києва.



Начальник відділу зв'язків з громадськістю Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Києві Ігор Михалко у коментарі «Телекритиці» зазначив, що наразі він ще не бачив заяви пана Сафарова, тому коментувати поки що її не буде. «Щодо інциденту, який трапився 31 березня, міліція оприлюднила свій коментар на сайті ГУМВС України у м. Києві», - сказав він.



Зокрема на сайті столичної міліції йдеться про те, що наразі Святошинським РУ ГУМВС України в м. Києві спільно з районною прокуратурою за фактом подій проводиться дослідча перевірка. Щодо перешкоджання професійній діяльності журналіста 5-го каналу зазначено: «На місці події представники одного із центральних телеканалів проводили відеозйомку. Журналіст, не розібравшись в ситуації та перекрутивши зміст вислову одного з правоохоронців, видав "сенсаційний" матеріал, що начебто підполковник міліції наказав підлеглим застосувати зброю відносно пікетувальників».