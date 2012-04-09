Як в Ужгороді «Б.А.Н.К. юей» ошукував клієнтів

Ужгород. 9 квітня. УНІАН. Працівники обласного відділення антимонопольного комітету, вивчаючи діяльність структур, які працюють у фінансовій сфері, викрили кредитну установу, де шахрайським шляхом заволодівали коштами клієнтів.

Як розповів сьогодні під час прес-конференції голова Закарпатського обласного територіального відділення антимонопольного комітету України Сергій Кубрак, «йдеться про підприємство «Б.А.Н.К. юей» – структуру, яка діє на ринку фінансового посередництва: розміщення коштів, отриманих від громадян, надання кредитів після внесення попередніх внесків. І здійснювались вони навіть не по розрахунковому рахунку, а готівкою».

Так, люди вносили перший внесок із надією на те, що за певний час отримають кредит, але коштів так і не дочекались. «Логічно, що за деякий час така поведінка суб’єкту господарювання породжувала скарги», – розповів Сергій Кубрак. Зокрема, тільки в обласне управління внутрішніх справ з початку 2011 року і до сьогодні надійшло близько 19 скарг щодо ненадання кредитів по договору.

Антипомонольники розцінили такі дії кредитної установи «як введення споживачів в оману», що є прямим порушенням законодавства.

Відтак, на підприємство накладено штрафні санкції в розмірі 68 тисяч гривень, а проти службових осіб порушено кримінальну справу.

«Закономірним наслідком цієї справи мала би стати ліквідація підприємства, – зауважив Сергій Кубрак. – Але це можливо тільки за розпорядженням суду».

Тим часом, нині антимонопольники вже «володіють інформацією, що, не зважаючи на жодні санкції, керівники «Б.А.Н.К. юей » утворюють нове підприємство, яке надає ті ж послуги і в такому ж порядку».

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