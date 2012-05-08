Волонтери побили пенсіонера, який захищав онука від нападу собак

Київ. 8 травня. УНІАН. Безпритульні тварини в Києві спровокували бійку: дідусь захищав онука від нападу зграї псів і відганяв їх палицею, за що від захисників тварин отримав синці та подряпини. Волонтери накинулися на людину з кулаками, бо тварин їм шкода, а люди самі, на їхню думку, наражаються на собачу агресію, йдеться в сюжеті ТСН.

11-річний Віталік катався на роликах, коли його взяла в в облогу зграя із 7 собак. Тварини гавкали та почали шарпати дитину за штані – хлопець налякався та покликав на допомогу діда. 64-річний Олександр онука від собак відбив, але його самому добряче дісталося.

Події розгорталися на очах волонтерів, які розцінили дії чоловіка, як жорстоке поводження із тваринами та вирішили помститися. Жінок-захисниць тварин було троє, і вони не вгамовувалися навіть тоді, коли пан Олександр викликав міліцію.

Синці на обличчі та роздряпане тіло – наслідки волонтерської роз'яснювальної роботи для дідуся. Одна з нападниць зізнається, що била чоловіка повідком по спині, а синці і гематоми поставила її колега – молода волонтерка, яка володіє єдиноборствами. Дівчина запевняє, що це був самозахист. Підполковник у відставці переконує, що не дозволив би собі підняти руку на жінку.

У міліції ж кажуть – пошкодження мають обидві сторонни конфлікту. "У чоловіка за попередніми данними лікарів закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку і ссадини обличчя. У жінки ссадини голови.

Вона каже, що він нібито вдарив її пляшкою", - розповіла помічник керівника РУ МВС Солом'янського району Києва Ірина Біба. Олександра з онуком до дому з міліції проводжали міцні хлопці, погрожували, і рекомендували зам'яти цю справу. Родина навпаки вважає себе двічі потерпілою – від собак, і від їхніх захисниць.

"Я намагався захистити свою дитину. Кожен так само вчинив би", - мотивує свою позицію дідусь. Для зграї собак неподалік ентузіастами було облаштовано імпровізований притулок. Їх підгодовують двірники, а волонтери відповідають за їхню стерилізацію. Свою агресію захисники тварин пояснюють тим, що собак їхніх підопічних підступно знищують.