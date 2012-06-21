На Чернігівщині податківець попався на хабарі у 70 тис грн
18:41, 21 червня 2012Кримінал
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Порушено кримінальну справу
Чернігів. 21 червня. УНІАН. На Чернігівщині затримано співробітника податкової міліції за отримання хабара у сумі 73 тис грн.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.
Слідчий відділ прокуратури Чернігівської області порушив кримінальну справу стосовно податківця за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара, поєднане з його вимаганням). Він отримав 73 тис. грн хабара за сприяння у вирішенні питання про зняття арешту з банківського рахунку підприємства.
Підозрюваного затримано. Слідство у справі проводить прокуратура Чернігівської області.
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