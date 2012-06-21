На Чернігівщині податківець попався на хабарі у 70 тис грн

Чернігів. 21 червня. УНІАН. На Чернігівщині затримано співробітника податкової міліції за отримання хабара у сумі 73 тис грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

Слідчий відділ прокуратури Чернігівської області порушив кримінальну справу стосовно податківця за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара, поєднане з його вимаганням). Він отримав 73 тис. грн хабара за сприяння у вирішенні питання про зняття арешту з банківського рахунку підприємства.

Підозрюваного затримано. Слідство у справі проводить прокуратура Чернігівської області.