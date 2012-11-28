У закладах освіти запровадять телефони довіри для дітей

Тернопіль. 28 листопада. УНІАН. На Тернопільщині у всіх закладах освіти запровадять телефони довіри, за якими діти зможуть анонімно повідомити про порушення законодавства. Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, з відповідною ініціативою виступив прокурор області Геннадій Мовчан учора під час міжвідомчої наради за участі керівників органів виконавчої влади та правоохоронних органів області щодо стану дотримання законодавства в галузі освіти. Дане питання перебуватиме під його особистим контролем.

«Щорічне збільшення виявлених органами прокуратури порушень законодавства про освіту свідчить, що стан додержання прав дітей у цій сфері не покращується. Важливим є і той факт, що у поточному році за розпивання спиртних напоїв та появу у громадських місцях в нетверезому стані до адміністративної відповідальності притягнуто 411 неповнолітніх та 214 – за куріння у громадських місцях, про що повідомлено керівників навчальних закладів. Однак на внутрішкільному обліку у всіх загальноосвітніх школах області перебуває лише 9 схильних до вживання алкоголю підлітків та 34 – до паління», – зауважив під час наради Г. Мовчан.

Він також додав, що органи прокуратури продовжують виявляти порушення законодавства про освіту щодо запобігання розповсюдженню злочинів та шкідливих звичок серед учнівської молоді, захисту неповнолітніх від експлуатації, забезпечення першим робочим місцем, запобігання поширенню корупційних проявів у сфері освіти, належне використання майна навчальних закладів.

За результатами прокурорських перевірок додержання законодавства про освіту у цьому році порушено 4 кримінальних справи, майже 100 посадовців притягнуто до відповідальності, на користь дітей відшкодовано 150 тис. грн.