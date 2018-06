Хакери атакували сайт Міносвіти Криму

Сайт Міністерства освіти та науки, молоді та спорту Криму зазнав хакерської атаки.

Як передає УНІАН, із вечора 6 червня на порталі http://mon-ark.gov.ua/ "красуються" написи No God But Allah And Mohammad Peace Be Upon Him He is Messenger of Allah, тобто "Немає Бога, окрім Аллаха, і Мухаммед - пророк його" і revolution Syria lingers despite noses tyrants, у перекладі ця не дуже грамотна фраза означає "Революція в Сирії триває, незважаючи на носи тиранів".

Також там грає арабська пісня.

На сайті є напис OMarXarMY©, напевно, непрацюючий портал - справа рук хакерів із цієї групи.