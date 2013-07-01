Мін'юст розтлумачує положення нових антикорупційних законів

Міністерство юстиції розпочинає цикл статей щодо основних положень нових антикорупційних законів.

Як відзначає прес-служба Міністерства юстиції, указані акти законодавства спрямовані на виконання значної частини рекомендацій Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) та експертів, які здійснювали огляд стану імплементації в Україні Конвенції ООН проти корупції. Зокрема, з початку 2013 року Верховною Радою України прийнято низку важливих законів щодо удосконалення системи запобігання і протидії корупції: ухвалено пакет антикорупційних законів, якими переглянуто превентивні антикорупційні механізми та процедуру конфіскації, у відповідності до міжнародних стандартів, врегульовано питання відповідальності за корупційні правопорушення та запроваджено відповідальність юридичних осіб за вчинені в їх інтересах або від їх імені корупційні злочини.

З огляду на це, 1 липня Мін‘юстом оприлюднено роз’яснення основних новацій, якими доповнено один з антикорупційних законів - «Про засади запобігання і протидії корупції».

У роз‘ясненні, зокрема, окреслено коло найважливіших змін, що відбулися з набуттям чинності цим законом: щодо удосконалення понятійного апарату; зміни кола суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення; скорочення переліку спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції; конкретизації антикорупційних обмежень; удосконалення механізму проведення спеціальної перевірки; удосконалення системи фінансового контролю; удосконалення системи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; запровадження антикорупційної експертизи нормативно-правових актів, розмежування повноважень з проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів; розширення гарантій захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції; уніфікації положень про звільнення осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення.

Це та наступні роз‘яснення антикорупційного законодавства розміщуватиметься на сайті Міністерства юстиції у рубриці «Напрямки діяльності» («Антикорупційні ініціативи» - http://www.minjust.gov.ua/21885).

Як відомо, упродовж квітня – травня 2013 року Верховною Радою України прийнято пакет антикорупційних законів:

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 квітня 2013 року (набрав чинності 18 травня 2013 року);

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики» від 14 травня 2013 року (набрав чинності 9 червня 2013 року);

- «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» від 18 квітня 2013 року (набирає чинності з 15 грудня 2013 року);

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб)» від 23 травня 2013 року (набирає чинності з 1 вересня 2014 року).



З підписанням Президентом України 18 червня 2013 року останнього із згаданих Законів по суті завершився черговий етап реформування системи запобігання і протидії корупції.

Вголос