У Львові затримано злочинців, які обкрадали платіжні термінали

У Львові затримали групу зловмисників, які обкрадали платіжні термінали. Наразі встановлено вісім фактів крадіжок, скоєних на території міста.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, працівники обласного УБОЗу затримали групу «гастролерів» у складі 4 осіб в момент скоєння злочину. Зловмисники намагались викрасти гроші з електронного платіжного терміналу.

У складі злочинного угрупування було двоє чоловіків і дві жінки. Троє зловмисників із кримінальним минулим. Злочинці діяли за чітко визначеним планом, кожен із них мав свої обов’язки.

Учасників даної групи підозрюють у причетності до вчинення злочинів не лише на території Львівщини, а й у інших містах України.

На даний час встановлено 8 фактів вчинення крадіжок грошових коштів на території м. Львова. Окрім цього правоохоронці перевіряють причетність зазначеної групи до скоєння інших подібних злочинів. А також встановлюють суму завданих збитків.

За цим фактом Галицьким райвідділом міліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування.