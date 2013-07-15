Міліція розшукує нападників на інкасаторський автомобіль

18:11, 15 липня 2013
Кримінал
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Відкрито кримінальне провадження

Міліція Дніпропетровщини розшукує нападників на інкасаторський автомобіль.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, слідчим управлінням ГУМВС в області за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

На теперішній час вживаються заходи по встановленню місцезнаходження та затриманню інкасатора, триває відтворення обставин події.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Дніпропетровщині знайдено інкасаторський автомобіль з двома загиблими.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Дніпропетровській області Олексій Щербатов.

Зокрема, за його словами, сьогодні близько 13-ї год. до міліції надійшло повідомлення про те, що на трасі Кіровоград-Запоріжжя в Апостолівському району Дніпропетровщини виявлено покинутий інкасаторський автомобіль, в якому знайдено мертвими інкасатора та водія.

За даними Щербатова, з місця трагедії зник другий озброєний інкасатор.

Також з інкасаторського автомобіля зникло майже 500 тис. грн.

Наразі вживаються заходи для розшуку зниклого інкасатора.

На місце події виїхало керівництво правоохоронних органів області.

 

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