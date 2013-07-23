У центрі Києва міліція посилить охорону громадського порядку

У центральній частині Києва міліція посилить охорону громадського порядку під час святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві.

В повідомленні зазначається, що на святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі до столиці України прибуває велика кількість офіційних урядових осіб з різних країн світу, представників вищого ешелону духовенства, священнослужителів, віруючих. Тому під час проведення масових заходів до охорони громадського порядку буде залучено 5400 чоловік особового складу столичної міліції та військовослужбовців внутрішніх військ.

Охорону громадського порядку буде посилено в місцях масового скупчення громадян, в громадському транспорті та в метрополітені.

При цьому в повідомленні сказано: “Нагадуємо, що Окружним адміністративним судом міста Києва заборонено проведення масових акцій в центрі Києва з 20 липня до 31 липня 2013 року”.

Столичні правоохоронці звертаються до всіх учасників масових святкових заходів з проханням виявляти толерантність та повагу одне до одного; дотримуватись вимог українського законодавства; не порушувати громадський порядок; не провокувати конфліктні ситуації;сприяти працівникам міліції в охороні громадського порядку.

В повідомленні запевняють, що міліція за будь-якої ситуації діятиме в межах повноважень, наданих законодавством.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс зазначив, що президенти Росії Володимир Путін, Молдови Ніколае Тімофті та Сербії Томіслав Ніколіч візьмуть участь у святкуванні 1025-річчя Хрещення Київської Русі.

Він зазначив, що з нагоди 1025-річчя Хрещення Київської Русі 26-28 липня відбудуться державні урочистості, на які запрошено широкі кола іноземних гостей високого рівня.

За словами Перебийноса, МЗС через свої закордонні дипустанови передало офіційні запрошення Президента України Віктора Януковича та предстоятеля Української православної церкви Митрополита Володимира на урочистості, які відбудуться у Києві, главам низки європейських держав, а також предстоятелям 15 помісних православних церков.