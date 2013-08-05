В Івано-Франківську працюватимуть шкільні інспектори міліції

На Івано-Франківщині відбулося підписання Угоди про партнерство з канадською організацією «Агрітім Канада Консалтинг Лтд» щодо реалізації пілотного проекту в Івано-Франківську «Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні».

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Свої підписи під документом поставили начальник УМВС України в Івано-Франківській області генерал-майор міліції Олег Сало і директор проекту Таня Сенфорд Аммар. Присутній при цьому начальник управління кримінальної міліції у справах дітей МВС України полковник міліції Олексій Лазаренко відзначив, що Івано-Франківськ, як пілотний регіон, розпочинає зовсім нову форму роботи, якої в Україні досі не було.

«Це так звані шкільні інспектори міліції, які будуть виконувати функції такого собі «дяді Стьопи», – добрих міліціонерів, які приходять у школу, розмовляють з дітьми, їх батьками, тобто проводять первинну профілактику, спрямовану на недопущення вчинення неповнолітніми правопорушень, а також на оперативне реагування на стан криміногенної обстановки в навчальному закладі разом із дирекцією та батьками. Така форма роботи в Канаді є, вона успішно працює».

В Івано-Франківську за кожним із восьми працівників кримінальної міліції у справах дітей закріплено по п’ять шкіл. Підготовлено проект угоди з директорами цих навчальних закладів, який проходить погодження з міським управлінням освіти. Планується з першого вересня з початком навчального року приступити до практичної реалізації проекту. Наразі розроблено методику пріоритетності відвідуваності шкіл.

Керівник прикарпатської міліції Олег Сало задоволений тим, як проект реалізується в Івано-Франківську. Одним із його елементів є залучення учасників дитячого громадського об’єднання «Юний міліціонер Прикарпаття», досвід роботи якого розповсюджується по всій державі, до налагодження ефективного спілкування між працівниками міліції та школярами шляхом ознайомлення дітей і молоді з різними аспектами роботи міліції та забезпечення їх участі в різноманітних освітніх і практичних заходах на користь місцевих громад. На часі – співпраця «юних міліціонерів» із однолітками зі всесвітнього скаутського руху. Організатори проекту роздумують над знаками заохочення за успішну роботу, як це поширено серед скаутів. Йдеться про значки, ремені, футболки як атрибути корпоративності з міліцією.

Керівник проекту з канадського боку Таня Сенфорд Аммар вважає, що Івано-Франківськ є важливим пілотним регіоном для проекту: «Ми тут працюємо над розвитком кримінальної юстиції щодо неповнолітніх, починаючи з профілактики правопорушень і завершуючи стадією реабілітації осіб, які їх уже вчинили. Головне завдання нашого проекту – виробити законодавчі рекомендації, а також протестувати форми та методи роботи з цими дітьми. Ми виділили певну суму на цей проект до кінця березня 2014 року. Також працюємо з урядом Канади стосовно додаткового фінансування й надіємося на його продовження і впровадження за межами Івано-Франківська та області».