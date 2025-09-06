Трамп не збирається знущатись з Путіна, переговори стали балачками, - The Telegraph

Попри вісім місяців дипломатії та обіцянок, вимоги Путіна залишаються незмінними, а війна триває без ознак швидкого завершення.

Попри дипломатичні зусилля європейських союзників і гучні заяви Дональда Трампа, ситуація повернулася до початкової точки. Як і до січня, Кремль вимагає, щоб Україна відмовилася від близько 130 000 квадратних км своєї території та фактично стала васальною державою Росії, пише The Telegraph.

Анексовані регіони та нові претензії

Росія оголосила про анексію п’яти українських областей. При цьому Україна зберігає контроль над щонайменше 13 000 квадратних км у чотирьох із них, включно з обласними центрами Херсон та Запоріжжя.

За словами американських чиновників, Кремль начебто готовий зменшити вимоги та не наполягати на передачі цих міст. Натомість Путін прагне контролювати ще 6000 квадратних миль Донеччини й Луганщини, де нині проживає близько 250 000 людей. Видання пише:

Відео дня

"Жоден український лідер не міг би погодитися на ці умови, особливо враховуючи те, що територія, яку хоче Путін, включає життєво важливі укріплення. І немає жодних натяків на те, що Путін може скасувати анексію Росією Херсона та Запоріжжя, а це означає, що він також збереже свої претензії на обидва ці українські регіони".

Тиск Заходу та обмежені важелі Трампа

Експерти вважають, що змусити Москву скоротити свої апетити можна лише за допомогою нищівних санкцій. Однак реальних важелів у Вашингтона поки що бракує.

"Навряд чи хтось вірить, що Трамп ще може чинити такий тиск. Він пихкає та пихкає, але не збирається знущатися з Путіна", – зазначає видання.

Зброя для ЗСУ продовжує надходити з США, проте лише на комерційних умовах. Це дає Вашингтону додатковий важіль впливу на Київ і спонукає Україну шукати альтернативні джерела підтримки.

Обіцянки без гарантій

Єдина суттєва зміна – готовність Трампа обговорювати можливі гарантії безпеки для України після завершення війни. Але досі незрозуміло, чи це буде справжнє зобов’язання на зразок статті 5 НАТО, чи лише "розпливчасті слова".

Лінія фронту з січня практично не зрушила. Путін продовжує вимагати тисячі квадратних миль, які російська армія навіть не контролює, а Трамп уникає максимального тиску на Кремль.

"Єдиний висновок полягає в тому, що найкривавіша війна в Європі за 80 років триватиме, а останні вісім місяців, здається, були повними галасу ні з чого", – підсумовує видання.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп пообіцяв "розібратися" з гарантіями безпеки для України, але сказав, що Європа "буде першою".

Раніше МЗС Франції повідомило, що вже 26 країн висловили готовність забезпечити Україну гарантіями безпеки після укладення мирної угоди з Росією.

Вас також можуть зацікавити новини: