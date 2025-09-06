Трамп дедалі більше розчаровується у своїй нездатності покласти край війні в Україні.

Група європейських чиновників 8 вересня обговорить з американськими чиновниками різні форми економічного тиску на Росію, включно з новими санкціями.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на джерело. За словами співрозмовника видання, міністр фінансів США Скотт Бессент учора поговорив на цю тему з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Видання зазначило, що президент США Дональд Трамп дедалі більше розчаровується у своїй нездатності покласти край війні в Україні. Він марно намагався переконати російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Примітно, що Трамп ще влітку збирався запровадити санкції проти РФ у разі відсутності прогресу в припиненні війни в Україні, але так і не запровадив їх, і замість цього 15 серпня зустрівся з Путіним на Алясці.

Санкції проти РФ

31 серпня у США пригрозили Росії наслідками, якщо вона не досягне миру з Україною. Там обурилися нещодавнім масованим комбінованим ударом по Україні.

Раніше в Politico писали, що саме США, а не Євросоюз, здатні завдати найболючішого удару по економіці Росії. Там зазначили, що вторинні санкції проти країн, які торгують з РФ, могли б серйозно вплинути на можливості Путіна воювати проти України.

