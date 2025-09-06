Втім, питання щодо іншої військової співпраці повинні коментувати дипломати, зазначив представник розвідки.

Китай не надає військову підтримку Росії. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв'ю Новини.LIVE, відповідаючи на питання журналістки про роль КНР у підтримці РФ, зокрема після саміту Шанхайської організації співробітництва.

"Військової підтримки немає. Все інше — це питання складного дипломатичного процесу", - заявив Юсов.

Китай виходить на геополітичну арену

Як повідомляв УНІАН, у Китаї відбувся військовий парад, який за масштабом перевершив усі попередні. На ньому було продемонстровано різні зразки озброєння. Примітно, що разом з Сі Цзіньпіном на параді показалися російський правитель Володимир Путін та північнокорейський диктатор Кім Чен Ин.

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко висловив думку, що мета чотириденного візиту Путіна до Китаю полягає в тому, щоб випросити допомогу для продовження війни проти України.

Сі вважає, що Китаю судилося повернутися на своє законне місце в центрі світу. Він вважає, що наближається новий світовий порядок, у якому домінуватиме Китай, і йому сприяє готовність адміністрації Трампа ліквідувати нинішній Pax Americana та безладдя Заходу щодо України.

