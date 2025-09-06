Поки що рекорд за iPhone 16 Pro/Pro Max з товщиною рамок 1,15 мм.

Xiaomi готується до презентації нової флагманської лінійки. Xiaomi 16 обіцяє стати близькою до еталона дизайну у світі Android-смартфонів і, як стверджують джерела, отримає найтонші рамки екрана у світі.

Відомий інсайдер Ice Universe опублікував у Х рендер, на якому показано новий флагманський смартфон Xiaomi. Інсайдер не став називати конкретну модель, тому це може бути базовий Xiaomi 16, 16 Pro або 16 Pro Mini.

"Цей флагман має найвужчі рамки з усіх чотирьох сторін і найбільший вигин кутів екрана за всю історію мобільних телефонів, що робить його більш округлим, ніж iPhone 17 Pro", – пише UniverseIce.

Очікується, що рамки навколо дисплея у базової моделі Xiaomi 16 становитимуть лише 1 мм. У версії 16 Pro показник трохи вищий – 1,1 мм. У актуального рекордсмена iPhone 16 Pro/Pro Max цей параметр становить 1,15 мм. Найвужчу рамку у світі Android має Meizu 22 – 1,22 мм.

Презентація флагманської серії Xiaomi 16 очікується 25 вересня. Уже підтверджено, що вони будуть першими Android-смартфонами на базі процесора Snapdragon 8 Elite 2 та отримають потужне оновлення по частині камер.

А вже 9 вересня Apple представить серію iPhone 17. З чуток, усі моделі отримають нову 24-мегапіксельну селфі-камеру і дисплей 120 Гц, а Plus-версію iPhone замінять на рекордну тонку модель "Air".

