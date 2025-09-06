Також Зедер проти того, щоб Німеччина відправляла своїх військових в Україну.

Німеччина повинна розглянути можливість повернення працездатних українців на батьківщину, щоб вони допомогли забезпечити безпеку у своїй країні. Про це заявив прем'єр-міністр Баварії і лідер Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер в інтерв’ю виданню Rheinische Post.

"Миру наразі не видно. Тому цілком законно розглядати можливість повернення працездатних українців на батьківщину, щоб забезпечити безпеку у власній країні", - сказав політик.

Водночас він виступив проти того, щоб Німеччина відправляла своїх військових в Україну, мовляв, Росія на це не погодиться.

Відео дня

"Мені важко уявити розміщення там (в Україні, - ред.) війська НАТО. Росія ніколи б на це не погодилася. Це було б передвісником вступу України до НАТО. Крім того, Бундесвер не готовий до цього. Він перевантажений до межі, як фінансово, так і кадрово", - зазначив Зедер.

Він також розкритикував наявну систему державної соціальної допомоги в Німеччині, через яку, за його словами, там "значно нижча частка працевлаштованих українців порівняно з іншими європейськими країнами".

"Це необхідно терміново змінити – і не лише для новоприбулих українців", - наголосив політик.

Що у світі говорять про відправлення іноземних військ в Україну

Як повідомляв раніше УНІАН, Європа розробила план розгортання миротворців в Україні, що включає дві групи сухопутних сил. Одна буде призначена для навчання й підтримки ЗСУ, а друга - "гарантуюча" сила, завданням якої еуде відлякати можливе вторгнення Росії, заявив європейський дипломат на умовах анонімності. Повітряні патрулі над українським небом будуть виконуватися силами, що базуються за межами країни.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив нещодавно, що Німеччина наразі не має конкретних планів щодо відправлення миротворчих військ в Україну. Мовляв, про це можна буде говорити лише тоді, коли буде хоча б припинення вогню.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін пригрозив ударами по західних військах в Україні. За його словами, якщо в Україні будуть з'являтися війська НАТО, "особливо зараз, у ході ведення бойових дій", то "це будуть законні цілі для їх ураження".

Вас також можуть зацікавити новини: