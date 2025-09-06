Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов особисто бере участь у бойових операціях.
Як розповів представник ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю Новини.LIVE, для Буданова важливо розуміти чим живуть бойові підрозділи, але це важко зробити перебуваючи у кабінеті та читаючи звіти.
Юсов зауважив, що Буданов - це людина, яка не лише віддає накази, але й показує, як їх виконувати.
"Так, він живе одним життям з командою, з колективом, з побратимами. Через це зокрема користується справді великою повагою серед бійців, підрозділів, серед особового складу", - сказав Юсов.
Інтерв'юерка зазначила, що відомо про участь Буданова у бойових операціях, зокрема, дуже ризикованих. Юсов підтвердив, що ця інформація відповідає дійсності.
Інші новини про Буданова
Як повідомляв УНІАН, раніше ексзаступник начальника ГУР генерал-майор Ілля Павленко розповідав, що Кирило Буданов був поранений під час однієї з операцій у зоні АТО.
Генерал-майор підкреслив, що спецназ ГУР ніколи не дозволить собі кинути побратимів на полі бою. Він додав, що спецпризначенці тоді врятували Буданова.