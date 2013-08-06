Помер один з ініціаторів скасування смертної кари в Україні

Помер вінницький правозахисник Дмитро Гройсман 5 серпня помер відомий український правозахисник Дмитро Гройсман.

Смерть наступила в результаті серцевого нападу.

Сумну звістку підтвердила також адвокат Тетяна Монтян, яка перебувала з правозахисником у дружніх відносинах. Близькі померлого відзначають, що у Гройсмана була хвороба серця.

Гройсман народився у Вінниці. За освітою він лікар-патологоанатом і правознавець.

У 1993 р. був одним із засновників вінницького гурту організації "Міжнародна амністія". У 1994-2000 рр. працював координатором національної кампанії щодо скасування смертної кари в Україні. Гройсман створив і очолив у 1998 р. Вінницьку правозахисну групу. У 2010 р.

Гройсмана було звинувачено в нарузі над державними символами України та поширенні порнографії через публікацію ним у блозі фотографії, на котрій на примірнику Конституції лежала статуетка з великим фалосом.