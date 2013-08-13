У Херсоні ліквідували конвертаційний центр з обігом 200 млн

У Херсонській області ліквідували конвертаційний центр, який діяв упродовж 2012-2013 років. За цей час до його складу увійшло 12 фіктивних сільськогосподарських підприємств. Через їх розрахункові рахунки організатори перевели у готівку майже 200 млн грн.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, спецоперацію по документуванню злочинної діяльності групи УБОЗівці проводили спільно з працівниками Управління боротьби з економічною злочинністю УМВС.

Оперативники встановили, що група складалася з чотирьох чоловік, жителів Херсона та області. Усім від 35 до 40 років, мають родини, освіту, заможні.

На посади директорів фіктивних підприємств зловмисники неофіційно оформлювали алкоголіків та раніше судимих, щомісяця виплачуючи їм приблизно по 1000-1500 гривень.

Використовуючи спеціальний режим оподаткування (а для приватних підприємств, які займаються сільгосппродукцією, держава іде назустріч – відшкодовує їм податок на додану вартість), зловмисники здійснювали посередницькі операції з сільськогосподарською продукцією на 80 млн грн. Внаслідок цього на спеціальних рахунках фіктивних підприємств сформувалося ПДВ на майже 15 млн грн. Ділки перевели гроші у готівку та одразу ж привласнили. Вони купували собі будинки та автомобілі.

Під час документування злочинної діяльності групи один з її учасників, щоб уникнути відповідальності, двічі намагався дати хабар правоохоронцю в сумі 10 тисяч доларів. За цими фактами прокуратурою Херсонської області розпочаті кримінальні провадження за ч.2 ст.369 Кримінального кодексу України.

«Спільно з прокуратурою ми провели 13 санкціонованих обшуків в офісах учасників злочинної групи та за місцем їх мешкання. Вилучили печатки фіктивних підприємств, 14 одиниць комп’ютерної техніки, бухгалтерську документацію, банківські платіжні картки та інші речові докази», - повідомляє начальник УБОЗ УМВС Гліб Мельниченко.

Також правоохоронці вилучили документацію, яка має підтвердити співпрацю фіктивних підприємств з контрагентами у банківських установах, у реєстраційній палаті м.Херсона та в управлінні Міндоходів у Херсонській області.

Незабаром вирішиться питання щодо обрання запобіжного заходу стосовно учасників злочинної групи.

Розпочато кримінальне провадження за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).