ДАІ України нагадує про правила при купівлі автомобіля

Державтоінспекція України неодноразово зверталася до автолюбителів з проханням бути уважними при купівлі авто. Однак, непоодинокі випадки коли ошукані власники залишаються без грошей і транспортного засобу. Або ж автомобіль має підроблені (сфальсифіковані) реєстраційні документи, номерні знаки, ідентифікаційні номери агрегатів.

При цьому злочинці, під час виготовлення документів та номерних знаків, використовують дані реальних транспортних засобів, що зареєстровані в реєстраційних підрозділах УДАІ МВС України. Без відповідного фахового досвіду виявити підробку часто просто не можливо.

Державтоінспекція дає водіям дієві поради, які допоможуть при купівлі автомобіля, що раніше знаходився в експлуатації:

1. Перш за все зверніть увагу на вартість авто: його ціна не повинна бути нижча за середню ринкову.

2. Не полінуйтеся проїхатися з власником до найближчого підрозділу ДАІ. Там ви маєте змогу перевірити реєстраційні документи та номери агрегатів машини за наявними інформаційними базами.

3. Ретельно перевіряйте документи у самого власника: перепишіть паспортні дані, й перевірити номер його робочого та домашнього телефону - чи справді він проживає за вказаною адресою і чи можна його розшукати за вказаними телефонами.

4. Якщо виникла підозра щодо легальності автомобіля, ви можете звернутися до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру для проведення відповідних експертиз та досліджень.

5. Не купуйте автомобіль за довіреністю: без відповідної перевірки ви можете найближчим часом почути неприємну звістку від працівника ДАІ, або на станції технічного обслуговування при наданні сервісних послуг. Набуття права власності на транспортні засоби здійснюється при їх реєстрації (перереєстрації) тільки у підрозділах реєстраційно-екзаменаційної роботи ДАІ.

„Якщо ви дотримаєтеся простих правил, й будете діяти за принципом «довіряй, але перевіряй», різноманітні історії про обдурених автолюбителів обійдуть вас стороною”, - зазначається у повідомленні УЗГ МВС України.

Державна реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів проводиться на підставі заяв власників, поданих особисто, і документів, що посвідчують їх особу, підтверджують правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення (далі - правомірність придбання) транспортних засобів, відповідність конструкції транспортних засобів установленим вимогам безпеки дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів.

У разі митного оформлення транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, які ввозяться на митну територію України, за електронною вантажною митною декларацією така декларація, засвідчена електронним цифровим підписом відповідальної посадової особи митного органу, передається за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем органам МВС.

Для державної реєстрації транспортних засобів, що перебували в експлуатації і зняті з обліку в підрозділах

Державтоінспекції, крім зазначених у цьому пункті документів, що підтверджують правомірність їх придбання, подається свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) та копія реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на пластиковій основі, з відміткою підрозділу Державтоінспекції про зняття транспортного засобу з обліку (постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів»).