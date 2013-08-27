На Закарпатті бізнесмену невідомі роздробили череп

У Мукачевому напали на приватного підприємця, який перевозить пасажирів. Усе сталося вночі, коли він повертався додому. Потерпілий вижив, але перебуває в реанімації у критичному стані.

Тим часом, правоохоронці не оголошують версій нападу, але вже відомо, що ні грошей, ні речей в бізнесмена нападники не забрали.

Постраждалому завдали з десяток ударів по голові. У нього - роздроблений череп, є забої внутрішніх органів. Лікарі обережні в прогнозах. Кажуть лише, що стан пацієнта – стабільно важкий.

Хто бажав смерті чоловікові, його дружина не знає. Мовляв, ворогів у нього не було, погроз він не отримував.

Напали на бізнесмена уночі на власному подвір’ї. Він саме повертався з роботи додому. Був нападник один, чи декілька — це нині невідомо. Але до злочину ретельно готувалися, припускають в міліції. Адже постраждалий фізично дужий і має досить міцну статуру, то ж подужати його було нелегко

Іван Повханич, заступник начальника Мукачівського МВ УМВС зауважив, що це не був розбійний напад, адже у потерпілого нічого не забрали. Правоохоронці класифікували випадок як замах на убивство.

Наразі слідчі з'ясовують мотиви нападу, але про версії поки не говорять. Кажуть, що такого зухвалого злочину у місті не пригадують. Якщо нападників знайдуть, їм може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

ТСН